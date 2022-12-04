Diyarbakırlı esnaf yaklaşık 30 sahipsiz kediyi her gün besliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde beyaz eşya tamirciliği yapan 55 yaşındaki Cemil Ercan, yaklaşık 30 sahipsiz kedinin her gün karnını doyuruyor.

Tarihi Yanık Çarşı'da beyaz eşya tamirciliği yapan 10 çocuk babası Ercan'ın hayvanlara karşı sevgisi, iş yerine sığınan yavru bir kediyi sahiplendikten sonra arttı.

Ercan, zamanla iş yerinin çevresinde gördüğü kedileri de beslemeye başladı. Kazandığı paranın bir kısmıyla ciğer ve mama alan Ercan, "evlatlarım" dediği kedileri elleriyle besliyor.

AA muhabirine, 20 yıldır esnaflık yaptığını ve emekli olduğunu anlatan Ercan, yaklaşık 30 kediyi beslediğini kaydetti.



Ercan, "Kediler, sevimli ve zararsız hayvanlardır. Günde en az 1 saat onlara zaman ayırıyorum. Bu da sevaptır. Onlar için ne yapsak az. Ben de elimden geldiğince onlara bakmaya çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıldır iş yerime gelen kedilere bakıyorum. Emekliyim ve bu iş yerinde yaptığım işten kazandığım paranın bir kısmını onlara harcıyorum." diye konuştu.

Komşu esnafın da kedilerin bakımında kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Ercan, hasta olduğu dönemde ya oğlunun ya da çevredeki esnafın kedileri beslediğini belirtti.

Kedilerin bakımını ihmal etmediklerini ifade eden Ercan, şunları söyledi:

"Onları hiçbir zaman aç bırakmayız. Oğlum, pazar günleri bile gelip onlara bakıyor. Kedilerin yiyeceğini unuttuğumuz zaman gelip bacağımı veya kolumu tırmalıyorlar. Bu şekilde aç olduklarını bana hatırlatıyorlar. Bazen de otururken omuzuma çıkıp başıma dahi vuruyorlar, 'Biz buradayız.' diyorlar. Kedi sevilecek hayvandır. Saldırgan değiller, ısırmıyorlar. Karnı doydu mu gidip bir köşede oturup sana bakıyorlar. O zaman anlıyorsun ki sana karşı bir sevgileri var. Doğan yavrularını sokağa bırakmıyorum. Yavruları biberonla, sütle besliyorum."

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