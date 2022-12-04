Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler Ü.O'nun (28) adresine operasyon düzenledi.



Operasyonda Ü.O. yakalandı, ikametinde yapılan aramada 2 bin gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.