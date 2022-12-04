Diyarbakır'da dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dini nikahlı eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Gülcan A. ile dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.G, yanındaki tabanca ile Gülcan A'ya ateş açtı.

Ensesinden vurularak ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gülcan A'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Polis, saldırının ardından kaçan S.G'nin bulunması için çalışma başlattı.



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