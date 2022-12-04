Lice'de "Kültür Günleri" etkinlikleri düzenlenecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kültür Günleri" kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerin ilki yarın şair-yazar Serdar Tuncer'in katıldığı programla başlayacak.

Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde, Dursun Ali Erzincanlı, Orhan Karaağaç, Cem Uçan, Hayati İnanç ve Nurullah Genç Licelilerle buluşacak.

Yarın başlayacak etkinlikler, 9 Aralık'ta şair-yazar Nurullah Genç'in katıldığı programla sona erecek.







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