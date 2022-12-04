Yenişehir Belediyesi özel bireylere yönelik etkinlik düzenledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla belediye tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve belediye tarafından Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, belediye bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezlerinde eğitim gören engelliler tiyatro oyunu ve müzik dinletisi sundu, özel gereksinimli bireylerin yaptığı resimler beğeniye sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen ve tiyatro oyuncusu Ali Babat, emeği geçenlere teşekkür etti.
Engellilerin tiyatro oyununun büyük beğeni topladığını dile getiren Babat, "Bu oyunda onların da bizden biri olduğunu, her türlü konuyu onların da rahatlıkla oynayabileceğini göstermek istedik. Oyunumuzun bugünden sonra da gösterimine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, belediye yetkilileri ve engelli bireylerin aileleri de katıldı.