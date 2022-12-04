Kayapınar Belediyesince "Spor Her Yerde" projesi başlatıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde belediye tarafından çocuk ve gençler arasında sporun yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Spor Her Yerde" projesi hayata geçirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede uygun spor alanları bulunan sitelerde, çocuk ve gençlere yönelik futbol, basketbol, tenis, voleybol ve satranç, kadınlara yönelik de pilates eğitimleri ile spor malzemesi desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, proje ile 8 bin nüfuslu sitelere uzman eğitmenler nezaretinde verilen kursların ücretsiz olduğunu belirtti.

İhtiyaç halinde yeni kurslarının da açılabileceğini dile getiren Karaman, "Uzman eğitmenlerimizle sitelerin eğitim için ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini de imkanlarımız ölçüsünde hediye ediyoruz. Belediyesi olarak site sakinlerimizin sağlıklı bireyler olmaları, spor yapmaları ve zinde kalmaları için hayata geçirilen projeden olumlu dönüşler almamız bizleri mutlu ediyor."

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