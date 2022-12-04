Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'dan Ergani Kaymakamlığına ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Ergani Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ergani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Herve Magro ile Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ı ziyaret etti.

Karaslan daha sonra beraberinde Büyükelçi Magro ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Pazan ile Ergani Kadın Ragbi Takımının antrenman maçını izledi.



Magro ve Pazan, ilçenin tarihi mekanlarını da ziyaret etme fırsatı buldu.





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