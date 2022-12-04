Diyarbakır'da "İşler Gençlerde Biter Çalıştayı" düzenleniyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "İşler Gençlerde Biter Çalıştayı"na katılan gençler 3 gün boyunca kentte istihdamın artırılmasına yönelik öneriler sunacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) tarafından bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya katılan gençler, belediyecilikten sanayiye, gastronomiden spora kadar 10 farklı temada kurulan 15 masa etrafında çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuyor.

Uzman moderatörler yönetiminde geçen oturumların yanı sıra çevrim içi toplantılara katılan gençler, alanında etkin bilim insanlarıyla iletişim kurarak, fikirlerini geliştirme fırsatı buluyor.

İstihdamın artırılmasına yönelik gençlerin sunacağı öneriler, kentte 9 Aralık'ta düzenlenecek "Diyarbakır'ın Her Alanda Kalkınması İçin Sürdürülebilir Gençlik Politikası Zirvesi"nde, yine gençler tarafından kamu ve özel sektör yetkilileriyle paylaşılacak.

- "Diyarbakır'ın işsizlik sorununu gidermek için gençlerle beyin fırtınası yapıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ArGe koordinatörlerinden Yakup Toprak, AA muhabirine, ön başvuru sürecinin ardından 17-30 yaş arası 500 kişiden 120 genci seçtiklerini belirtti.

Farklı eğitim ve yaş diliminden 60 kadın ve 60 erkek katılımcının, 10 farklı sektörün işlendiği 15 masa etrafında buluştuğunu ifade eden Toprak, "Diyarbakır'ın işsizlik sorununu gidermek için gençlerle beyin fırtınası yapıyoruz. Buradaki çalışmalara gençler katılıyor. Bunun sonucunda ortaya çıkaracağımız raporla 9 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz zirvede şehrimize bir katma değer katmak istiyoruz." dedi.

DOGÜNSİFED proje uzmanlarından Abdulkadir Kaplan da istihdamı konu edindiği için çalıştayı çok önemsediklerini söyledi.

Kaplan, "'Gençlerin istihdamına ne gibi katkılar yapabiliriz?' diyerek projede yer aldık. Gençlerin sorunlarının birinci ağızdan öğrenilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi nedeniyle hazırlanacak rapor, iş dünyası tarafından olumlu karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılan gençlerden Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 28 yaşındaki Nurullah Saçaklı, gençlerin isteklerine yönelik çözümler sunup, bunları rapor haline getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, fikirlerinin önemsenmesi nedeniyle bu çalışmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Dicle Üniversitesinde Gazetecilik Bölümünde okuyan Merve Oluk da daha önce böyle bir çalışmada yer almadığını, bu çalışmanın merkezinde olmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Oluk, "Etkileşimimiz bize büyük bir gelişim kattı. Umarım böyle etkinlikler devam eder çünkü bize katkısı büyük oldu." diye konuştu.

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