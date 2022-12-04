Diyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu.

Yenişehir'in Fabrika Mahallesi 788. Sokak'ta elektrik direği üzerinde bir erkek cesedinin asılı olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla elektrik direğinden indirilen cesedin B.A'ya (21) ait olduğu tespit edildi.

B.A'nın elektrik akımına kapılarak öldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Ceset otopsi için hastaneye gönderildi.



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