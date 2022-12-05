Diyarbakır'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde İ.Y'nin kullandığı 47 KG 036 otomobil ile Ş.F. idaresindeki 28 ABA 270 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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