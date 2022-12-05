Diyarbakır'da AFAD gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü'nde buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gönüllüler ve öğrenciler buluştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen etkinlikte, gönüllülüğün yaygınlaştırılması için eğitim şube personeli tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, yaptığı konuşmada, afet öncesi hazırlıklar, gönüllülüğün önemi ve afet çantası nasıl hazırlanır gibi birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte, öğrencilerden oluşan koro da gönüllülere Diyarbakır türküleri seslendirdi.







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