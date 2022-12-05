Diyarbakır'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bazı marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.



Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde faaliyet yürüten bazı yerel ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.



Marketlerde satılan ürünlerin gramaj, etiket ve fiş kontrolünü yapan ekipler raflardaki ürünlerin kasa ve etiket fiyatını da inceledi.



Özellikle deterjan, çocuk maması, ayçiçeği yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatı kontrolünü yapan ekipler, ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini de denetledi.



Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca ürünlerinde üretim logosu ve fiyat etiketinde tarih bulunmayan iki iş yerine idari para cezası uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesince il genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.







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