Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan hastalara ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hastaları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatan hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, her daim vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Hastaların sağlık durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ'dan bilgi aldığını aktaran Beyoğlu, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek, onlara moral verdiklerini kaydetti.



Beyoğlu, Türkiye'nin sağlık alt yapısının çok iyi olduğunu, kaliteli sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Yurt dışında tedavi olamayan insanlar ülkemize gelip bu güzel imkanlarla sağlıklarına kavuşuyor." ifadesini kullandı.







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