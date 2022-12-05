Diyarbakır'da "Kahve Festivali" düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesince "Kahve Festivali" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen ve 7'den 70'e herkesin buluştuğu festivale ilçede faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası markaların işletmeleri de katkı sundu.

Kayapınar Park 75'de düzenlenen festivale katılan vatandaşlara ücretsiz kahve ikram edildi.

Çocuklar için de gösterilerin sunulduğu festivalde müzik dinletisinin yanı sıra sürpriz etkinlikler de yer aldı.



Festivale katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, emeği geçenlere teşekkür etti, sosyal belediyeciliğe yönelik bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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