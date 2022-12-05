Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

İlçenin 5 Nisan Mahallesi'nde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz ettiği öne sürülerek, vatandaşlarca yakalanan S.Ç. darbedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri S.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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