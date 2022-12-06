Ergani'de yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı devam ediyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, her yaştan vatandaşı yüzme ile buluşturacak olan tesisin, 15 Ocak 2023'te hizmete gireceğini belirterek, 10 halı sahanın yapım çalışmalarında da sona gelindiğini söyledi.



Yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandığında çocuk, genç ve yetişkin her yaştan vatandaşın yüzme ile buluşacağını kaydeden Karaaslan, havuzun bin metrekare alanda yapımının sürdüğünü aktardı.



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