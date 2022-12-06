Kadınlardan oluşan ambulans ekibi zamanla yarışarak hayat kurtarıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARİK/ MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli üç kadından oluşan sağlık ekibi, zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 4 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan 3 çocuk annesi doktor Arzu Kardaş (43), 3 çocuk annesi şoför Hümeyra Pervane (38) ve 2 çocuk annesi yardımcı sağlık personeli Sacide Çoban (40), vakaları zamanında ve güvenle hastaneye ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekipte yer alan doktor Arzu Kardaş, AA muhabirine, 21 yıllık meslek hayatının 10 yılını Diyarbakır'da geçirdiğini, insanlara en etkin sağlık hizmetini sunmaya çalıştığını söyledi.

Vaka bilgisinin iletilmesi üzerine yapılan anonsla yola çıktıklarını ifade eden Kardaş, adrese ulaştıklarında empati kurarak insanlarla iletişime geçtiklerini belirtti.

Kardaş, "Vicdani ve insani sorumlulukla yaklaşıyoruz. Hastanın durumu çok ağır ise çok hızlı bir şekilde hastayı değerlendirmek, doğru karar almak, doğru tedaviyi uygulamak önceliğimiz. Bizde derin iz bırakan vakalar da oluyor." dedi.

- "3 kadın sağlıkçıyı görünce şaşıranlar oluyor"

Ambulans şoförü Hümeyra Pervane, daha önce yardımcı sağlık personeli olarak çalıştığını, 6 aydan bu yana da aldığı eğitimle şoförlük yaptığını belirtti.

3 kadın olarak ekip halinde çalıştıklarını dile getiren Pervane, vakaya hızla ulaşmaya çalışırken hem trafik güvenliğini hem de beraberindeki ekibin güvenliğini düşündüğünü ifade etti.

Pervane, şunları söyledi:

"Vakalara gittiğimizde 3 kadın sağlıkçıyı görünce şaşıranlar da tebrik eden de oluyor. Bizi örnek alan çok kadın da bulunuyor. Bize yardımcı olmak isteyen de çok oluyor. '3 kadın gelmişsiniz, nasıl müdahale edeceksiniz?' diyen hasta yakınlarıyla da karşılaşıyoruz ama müdahalemizi yaptıktan ve hastamızı ambulansa aldıktan sonra güvenleri artıyor."

- "Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerim"

Yardımcı sağlık personeli Sacide Çoban da 22 yıldır bu görevi sürdürdüğünü belirterek, mesleğini severek yaptığını kaydetti.

"Mesleğe ilk başladığımda tereddütlerim vardı. 'Bu mesleği acaba yapabilir miyim, bu meslek bana uygun mudur?' diye. Ama mesleğin ciddiyetini gördüm. Onlara uzanan ilk el olduğumu görünce bu bana ayrı bir mutluluk verdi. Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerim çünkü hayat kurtarıyorum." ifadelerini kullanan Çoban, insanlara en zor anlarında yardımcı olduklarını aktardı.

Vaka bildiriminde ekip ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Çoban, 3 sağlık personelinden ziyade 3 anne, 3 kadın olarak vakalara müdahale ettiklerini belirtti.

Çoban, "Yatan vakayı annemiz, çocuğumuz gibi görüp müdahale ediyoruz. Bu da mesleğimizin kutsallığını ön plana çıkarıyor." ifadelerini kullandı.













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