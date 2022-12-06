Diyarbakır'da kasım ayında asayiş suçlarından 178 kişi tutuklandı

Bu illerde yağmur ve kar var!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen ay asayiş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 234 şüpheliden 178'i tutuklandı.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, asayiş suçlarının önlenmesine yönelik kasım ayında yapılan operasyonlarda 153 tabanca, 3 av tüfeği, 27 kuru sıkı tabanca, 1591 fişek, 60 telefon ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2 bin 234 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 178'i tutuklandı, 60'ı da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.