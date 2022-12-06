Diyarbakır anneleri Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nu ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri makamında kabul etti.

Açıklamada görülerine yer verilen Beyoğlu, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatları için kararlı mücadele ortaya koyan Diyarbakır annelerini yürekten kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröre karşı tarihi bir mücadele ortaya konulduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Diyarbakır annelerinin kararlı ve dik duruşu ülkemizin huzurunu bozmak isteyen ve evlatlarımızı ölüme terk eden karanlık odakların tüm hain planlarını bozmuştur. Bir evladın olması gereken yer anne ve babasının yanıdır, evidir, yuvasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Diyarbakır anneleri de desteklerinden dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

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