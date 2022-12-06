Diyarbakır'da 100 dönümlük atıl arazide mercimek ekildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi kapsamında mercimek ekimi yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Ziraat Odası İlçe Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik mercimek temin edilecek proje başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Özgür Polat, Üçkuyu Mahallesinde belediyeye ait 100 dönüm arazide ekilen mercimeğin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Polat, şunları kaydetti:

"’Kaymakam ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası kırsal kalkınmayı, tarımsal ekonomiyi ve ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla mercimek ekimine başladık. Elde edilecek mercimeklerin paketlenip, dar gelirli ailelerimize dağıtılacak ve Yenişehir Sosyal Marketimizde de yerini alacak. Bu kapsamda iş birliği yaptığımız Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğümüze, İlçe Ziraat Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz."

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