Diyarbakır'da yapılan denetimlerde tüketilmesi uygun olmayan gıdalar imha edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen ve tüketilmesi uygun olmayan yaklaşık 300 kilogram gıda imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde, kokmuş ve tüketilmeyecek durumda olan yaklaşık 300 kilogram çeşitli gıda maddesine el koyan ekipler, topladığı ürünleri imha etti, mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguladı.





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