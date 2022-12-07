Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, muhtarlarla bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Su, Kayapınar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kayapınar İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Muhtarların görüşünü önemsediklerini belirten Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için görevinin başında olduğunu aktardı.



Su, muhtarlarla buluşma toplantılarını her ilçede sürdürmeye devam edeceklerini anlatarak, vatandaşların taleplerine göre hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Değerlendirme toplantılarının projeleri geliştirme açısından önemine dikkat çeken Vali Su, "Mahallelerimizde muhtarlarımızla iş birliği içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İlçede devam eden çalışmalar, planlanan projeler ile yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda, muhtarlar da talep ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, daire başkanları ile kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri katıldı.





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