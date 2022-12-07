Bismil'de yanan ahırdaki 2 büyükbaş ve 1 buzağı telef oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 inek ile 1 buzağı telef oldu.

İlçeye bağlı Ambar Mahallesinde Vedat Kaya'ya ait ahırda elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Yangını göre Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 2 inek ve bir buzağı telef oldu.

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