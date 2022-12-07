Bismil'de huzur asayiş uygulaması yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde polis ekiplerince huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 1 zanlı yakalandı, çeşitli suçlardan 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan kontrollerde, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 400 adet bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi.



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