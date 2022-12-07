Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim-30 Kasım'da kentte 193 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 uzun namlulu silah, 10 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör, 346 uzun namlulu fişek, 456 tabanca fişeği, 26 bin 856 litre akaryakıt, 46 bin 234 kaçak sigara, 19 bandrol, 2 bin 500 sahte para yapımında kullanılan kağıt, 645 kilogram kıyılmış tütün, 170 kilogram nargile tütünü, 2 bin 909 kaçak puro, 7 milyon 632 bin 120 makaron, 442 kaçak cep telefonu, 358 cep telefonu aksesuarı, 150 alkollü içki şişesi, 3 bin şeffaf poşet, beslenmesi yasak makak cinsi maymun, 109 elektronik sigara pufu, 7 plastik tank, 4 kompresör, 4 dolum enjeksiyon makinesi ve 247 tarihi eser ele geçirildi.

218 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.



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