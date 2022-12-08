Kayapınar Belediyesince 36 bin fidan dağıtıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 36 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait sera ve fidanlık alanında üretilen 100 bin menengiç, badem, kayısı ve çam fidanından 36 bini düzenlenen törende dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, gelecek nesillere daha yeşil, yaşanabilir ve meyve veren ağaçların bol olduğu bir ortam bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Fidanların belediyenin öz kaynaklarıyla üretildiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Ekip olarak 6 aydır yoğun çalışma yürütülüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çabalıyor. Birçok parkımızda yeşil görsel oluşturuldu. Burada bir yandan üretim yapıyoruz diğer yandan da sahaya tatbik ediyoruz. İleride büyüyecek badem, kayısı ve menengiç fidanlarının meyvesinden gelecek nesillerimiz faydalanacak. Bizim de hayır duası almak dışında bir beklentimiz yok."

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