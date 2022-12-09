Yenişehir'de Halk Oyunları çalıştayı düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesince Halk Oyunları çalıştayı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen çalıştaya belediye yetkilileri, halk oyunları uzmanları ve müzisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, geleneksel folklorik öğeleri bozmadan yeniliğe geçiş sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çalıştayda Diyarbakır'da halk oyunlarına yıllardır gönül vermiş uzmanlar ile Dicle Üniversitesi devlet konservatuvarı halk oyunları mezunlarını bir araya getirdiklerini dile getiren Cebe, "Hem bu gösterilerin gerçekleşmesi hem de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yöndeki çalışmalarımızı ve desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin de 20’ye yakın halk oyunları eğitmeni ile ülkenin her yöresindeki oyunları tanıtmaya çalıştıklarını aktardı.





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