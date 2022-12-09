Diyarbakır'da metruk yapıların yıkımı yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tespit edilen metruk yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.



Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Bağlar bölgesinin kanayan yarası haline gelen metruk yapıların yıkımı için çalışmalar sürdürüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye ekiplerinin sahada kontrol ve durum tespiti yaptığını, yıkımların gelecek hafta başlanacağını belirtti.

Göreve geldiklerinde metruk yapıların yıkımına Kaynartepe Mahallesinden başladıklarını dile getiren Beyoğlu, ilçede kalıcı çözümün kentsel dönüşüm projesiyle mümkün olduğunu aktardı.

Beyoğlu, 4 yıl içinde 500’den fazla metruk yapıyı yıkmalarına rağmen sayının yeterli olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bir yeri yıkıyorsun yenileri peşinden geliyor. Bu işin ardı arkası kesilmiyor. Uzun yılların birikimi ve ihmali var. Bağlar'daki yapıların çok büyük bölümü bu riski taşıyor. Hizmet etmek için olağanüstü bir mücadele veriyoruz, fakat bölgenin fiziki yapısı çok şeyi engelliyor. Metruk yapıları süratle yıkmaya devam edeceğiz."



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