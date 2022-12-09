Diyarbakır Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’ne katılım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 8-10 Aralık'ta düzenlenen fuarda stant açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, açılış töreninin ardından fuardaki stantları ziyaret etti, konukları Diyarbakır standında ağırladı.

Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar belediyenin standını ziyaret ederek Diyarbakır’ı yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kent tanıtım materyalleri verildi, Diyarbakır burma kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.

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