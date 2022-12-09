Diyarbakır'da yangın tatbikatı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor.

Dağkapı Devlet Hastanesi’nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında yangın tatbikatı yapan ekipler, senaryo gereği binanın giriş katındaki kantinde tost makinesinden çıkan yangına müdahale etti.

Tatbikatta binada çalışanlar tahliye edilirken, itfaiye aracı da sirenler çalarak binanın önüne geldi.

Senaryo gereği dumandan rahatsızlanan personel ambulansla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bu yıl kamu kurum ve kuruluşlarda yaklaşık 12 bin kişiye yangın eğitimi verildi.



Eğitim çalışmaları sürecek.







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