Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Mezopotamya Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 DL 3604 plakalı otomobil, 07 CTN 76 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle bir otomobilin motor kısmının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.







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