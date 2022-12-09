Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Diyarbakır'da konuştu:

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DİYARBAKIR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne bu iktidardan ne altılı masadan alacağımız bir demokrasi dersi yoktur. Biz, ilkeli duruşu olan ve omurgalı siyaset yapan bir partiyiz." dedi.

Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya gelen İnce, asgari ücret tartışmasının emekliler unutulmadan, birlikte yapılması gerektiğini söyledi.

İnce, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili de şunları kaydetti:

"Bunu çok net kökünden çözebiliriz. Resmi nikahı olmayana, dini nikah kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Bu kadar basit ve fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam bu nikahı kıymışsa atacaksın hapse. Başka çaresi yok. Resmi nikah olmadan, dini nikah kıyılmaz. Ağır hapis cezasını da koyacaksın. Nasıl çözülür hep birlikte görürüz. 6 yaşında kız çocuğunu evlendirenler eğitim veriyorlarmış. Yurtları, kursları varmış. Dozerle hepsini yıkacağız, mağara devrinin insanları bunlar."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davaya ilişkin İnce, "Bütün muhalefeti Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes o adliyeye gitmelidir. Muhalefet böyle serbest kalırsa, yek vücut olmazsa bu sorunu çözemeyiz. Teker teker hepimizi avlarlar. Onun için bu konuda CHP'yi de İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu mesajım da ilgili yerlere gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Memleket Partisinin demokrasi sicilinin temiz olduğunu dile getiren İnce, "Ne bu iktidardan ne altılı masadan alacağımız bir demokrasi dersi yoktur. Biz, ilkeli duruşu olan ve omurgalı siyaset yapan bir partiyiz." dedi.

İnce, konuşmasının ardından partisine yeni katılanlara rozet taktı, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu.



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