Bismil'de kariyer gelişim eğitim programı gerçekleştirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu'nda kariyer gelişim eğitimi verildi.

Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü iş birliğinde düzenlenen eğitim programında, ilköğrenimden liseye, liseden üniversiteye geçişte bölüm ve meslek seçiminde öğrencilerin kendilerini tanımaları ve seçecekleri programlarda verimli çalışma ortaya koymaları amaçlanıyor.

Bismil Meslek Yüksekokulunda düzenlenen eğitim programında meslek danışmanı ve iş kulübü lideri Kamuran Soner, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanı Recep Menekşe ve Dicle Üniversitesi Kariyer merkezinde görevli uzman Uğur Kaval tarafından sunum yapıldı.

Programda, iş arama becerileri, mülakat teknikleri gibi konularda bilgi aktarıldı.

Programa, Bismil Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Salih Sayar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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