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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı, kasım ayında 147 bin 964 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı’nda kasım ayında iç hat yolcu trafiği 139 bin 401, dış hat yolcu trafiği 8 bin 563 oldu.

147 bin 964 yolcuya hizmet verilen havalimanında iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 831, dış hatlarda 65 olmak üzere 896'ya ulaştı.

Kargo, posta, bagaj trafiği ise 1305 ton oldu.

Son 11 aylık dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 534 bin 913, uçak trafiği 9 bin 730, yük trafiği ise 14 bin 273 ton olarak gerçekleşti.

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