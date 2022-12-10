Diyarbakır'da uçurumun kenarında mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekibinin çalışmasıyla indirildi.

İlçenin Kayabaş mezrası mevkisinde otlatmaya götürdüğü keçilerinden 2'si uçurumun kenarında mahsur kalan hayvan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi.

Ekip, 2 gün boyunca mahsur kalan keçileri halat yardımıyla kurtardı.

Keçiler, sahibine teslim edildi.





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