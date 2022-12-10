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Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Karaaslan, yatırımları aktardı

AA

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Karaaslan, yatırımları aktardı

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bu yıl ilçede yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Karaaslan, yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarıyla ilgili bu yıl 500 bin metrekare parke taşı ihalesi yaptıklarını belirtti.

Karaaslan, "500 bin metrekarenin 200 bin metrekaresini köylere, 300 bin metrekaresini de merkeze yaptık. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Yüzde 80'ni bitti. Mahallelerimizi bitirmek üzereyiz. Gelecek yıla kadar girmediğimiz köyümüz kalmayacak. Kilitli parke taşı döşemesini mezralara kadar yapacağız. İnşallah vatandaşımızı çamurdan tozdan kurtaracağız." diye konuştu.

Doğal gaz çalışmalarının bittiği mahallelerde betonlama işlemi yaptıklarını kaydeden Karaaslan, yapımı devam eden tekstil fabrikasının da önümüzdeki yıl tamamlanacağını, bu projeyle ilçedeki işsizliğin büyük bir ölçüde azaltılacağını aktardı.

İlçede merdiven altı üretim yapan tekstilcileri bir araya getirecek atölyelerin bulunduğu bir alan oluşturmayı düşündüklerini aktaran Karaaslan, bu düşüncelerini hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

İlçeye yeni otogar yapılacağı belirten Karaaslan, "Şu an inşaatı başladı. Otogar alanı 8 bin metrekare olacak. Yeni otogar şimdiki otogarın 3-4 katı olacak." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin Millet Bahçesi projesine başladığına, ilçede asfaltlama çalışmalarına ve yol yapımına katkı sunduğuna işaret eden Karaaslan, bundan dolayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'ye teşekkür etti.

Macera Parkı'nı bitirdiklerini ve yeni parklar yapma konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildiren Karaaslan, pazar yerlerini tamamladıklarını, sebze halini de merkezden çıkaracaklarını belirtti.

Karaaslan, "Bu sene yatırımlar açısından çok iyi geçti. İnşallah seneye de bu yatırımların devamıyla Ergani halkına daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.



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