Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 4 bin öğrenciyi sinemayla buluşturdu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, akademi liseler, bilgievleri ile spor kurslarında eğitim gören 4 bin öğrenciye, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı "Buğday Tanesi" filmini sinema salonunda ücretsiz izlettirdi.

Belediye tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınarak sinemaya götürülen öğrencilere patlamış mısır ikram edildi.

Öğrencilerden Elif Eylül Salıkyüz, filmi keyifle izlediğini, farklı bir aktivite yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

İlk defa sinemayla tanıştığını belirten Salıkyüz, "Belediyemizin bize sağladığı katkılardan dolayı çok memnunuz, filmi beğendik." dedi.



Öğrencilerden Mehmet Bozan ise ders çalışma temposunun ardından farklı bir ortama gelmelerinin motivasyonlarını arttırdığını söyledi.

Bu tür aktivitelerin öğrencilere katkı sunduğunu kaydeden Bozan, "Çok güzel bir filmdi, memnun kaldık." diye konuştu.



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