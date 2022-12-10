Diyarbakır'da 51 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Silvan'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli B.A. ve V.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.





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