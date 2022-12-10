Diyarbakır'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Dün ilçenin kırsal Kazancı Mahallesi'nde traktörüyle tarladan dönen H.U, 4 yaşındaki oğlu N.U'ya çarptı.

Baba, özel araçla oğlunu Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.









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