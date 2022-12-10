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Diyarbakır'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" hayata geçirildi

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulunca "Sanayide Kadın Eli Projesi" hayata geçirildi.

Diyarbakır'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" hayata geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulunca "Sanayide Kadın Eli Projesi" hayata geçirildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, kadın istihdamının artırılması amacıyla Diyarbakır’da birçok projeyi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Sanayide kadın istihdamının artırılması için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Su, şunları kaydetti:

"Diyarbakır olarak Türkiye ortalamasının altındayız. İlk etapta bu ortalamayı yakalamamız gerekiyor. Diyarbakır’da aktif çalışanların yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor. Bu oran 95 bin 988 kişiye tekabül ediyor. Bunun da 71 bini özel sektörde çalışıyor. Hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda kadınların istihdamına yönelik önemli faaliyetler yürütüyoruz."

Bu yıl toplum yararına çalışma programı kapsamında 1468 kadına istihdam sağlandığını belirten Su, "İş başı eğitim programları çerçevesinde 1742, meslek eğitimi kurslarında da 447 kadına imkan oluşturduk. Bizim bu kurslarımızı bitirip meslek sahibi olup, kendi iş yerini açıp istihdam oluşturan hanımefendiler var. Bu da çok değerli." dedi.

“Sanayide Kadın Eli Projesi"yle kentte önemli kazanımlar elde edileceğine inandığını dile getiren Su, projenin hayırlı olmasını diledi.

Programa, kamu kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, birim müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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