Bağlar Belediyesi, 9 ayda geri dönüşüme 85 ton kullanılmış giysi kazandırdı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi "Sıfır Atık" projesi kapsamında 9 ayda geri dönüşüme 85 ton kullanılmış giysi kazandırdı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık" projesi kapsamında 2022 yılının 9 ayında geri dönüşüme 85 ton kullanılmış giysi ve giyim ürünü kazandırdıklarını belirti.

3 yıl önce uygulamaya koydukları geri dönüşüm çalışmalarına halkın ilgisinin her geçen yıl arttığını ifade eden Beyoğlu, ülke ekonomisine ciddi katkı sunan Bağlar halkına teşekkür etti.

Beyoğlu, "Atık pil, plastik madde ve giyim başta olmak üzere kullanılmış ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması amacını taşıyan proje, her geçen yıl vatandaşlar arasında yaygınlaşıyor. Okul çevreleri ve işlek noktalara konulan konteynerlerden aylık olarak toplanan ürünler, geri dönüşüme kazandırılıyor. 2022 yılı için çalışmalar mart ayında başladı. 9 ayda 85 ton kullanılmış giysi ve giyim ürünü toplandı. Bu da vatandaşlarımızın duyarlılığını göstermektedir. Katkıda bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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