Diyarbakır'da 5 okulda "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminer düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Diyarbakır'da 5 okulda "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Müslümanların bilimler tarihine katkılarını anlatmayı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'i tanıtmayı amaçlayan seminerlerin gerçekleştirildiği illerden biri de Diyarbakır oldu.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi, Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lilesinde düzenlenen seminerlere, İBTAV Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Vakıf Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İBTAV Mütevelli Heyeti üyeleri Ayşegül Kutluca, Sümeyye Baybara, Mihriban Ataş da katıldı.





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