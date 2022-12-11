Diyarbakır'da iki yağ tenekesinde 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda iki tenekede yağların içine gizlenmiş 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Diyarbakır'dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şehirlerarası otobüs terminalinde 8 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda Ankara'ya gidecek bir otobüse emanet olarak verilen eşyalarda arama yapıldı.

Polis ekipleri, iki yağ tenekesinde katı yağın arasına gizlenmiş 6 kilo 985 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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