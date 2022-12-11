Diyarbakır'da 33 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir ev ve araçta, 33 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 9 Aralık'ta Şanlıurfa-Siverek kara yolunda durdurdukları bir araçta ve Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evde arama yaptı.

İki aramada 30 kilo 750 gram skunk, 2 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi, N.Y. ve T.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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