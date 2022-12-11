Bağlar Belediyesi bu yıl 2 bin 300 çocuğa giysi desteği sundu

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri kapsamında 2 bin 300 çocuğa giysi yardımı yaptı.
Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye dar gelirli ailelerin yoğunlukta yaşadığı ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce insanın yaşamına dokunmaya devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal belediyecilik anlamında tüm imkanları vatandaşlar için seferber ettiklerini belirtti.
Son olarak 58 çocuğa bir mağazanın desteğiyle giyim yardımı yaptıklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte bu yıl toplam 2 bin 300 çocuğa destek olduk. Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ayni, nakdi ve giysi desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her konuda yanındayız. Giysi, gıda, nakdi ve eğitim gibi çeşitli alanlarda onlara destek oluyoruz. Bunu düzenli olarak yapıyoruz. Buraya gelen ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları eli boş dönmeyecek."