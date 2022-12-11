Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Aralarında HDP Diyarbakır milletvekilleri Garo Paylan, Hişyar Özsoy ve Remziye Tosun, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in de bulunduğu grup, Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelerek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek için izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Polis, Diyarbakır Valiliğince kent genelinde planlanan açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere getirilen bir günlük yasak kararını hatırlatarak, uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen dağılmayan ve polise mukavemet gösteren gruptaki 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılara tepki gösteren HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, "Terbiyesiz adam. Konuştuğum zaman bana bakacaksın. Benim önümde halkı dövemezsin sen. Vekilin önünde halkı dövmek ne? Akıllı olun. Bugün yaptığınız bu rezalet kayıtlara geçiyor. Vekilin önüne ne dikiliyorsunuz. Devlet misin kimsin sen? Bırakın gideceğim. Niye konuşacağım seninle? Konuşmak, yürümek için senden izin mi alacağım?" ifadelerini kullandı.

Polis amiri de "Biz kimseyi dövmedik. Kimse kimseyi dövmedi. Sakinleşin, konuşalım." dedi.

Özsoy da "Sakinleşemiyorum." ifadesini kullandı.

Grup daha sonra dağıldı.

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