Diyarbakır'da 20 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 20 metruk yapının yıkımı yapıldı.



Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta bulunan harabe yapıların yıkımı iş makineleriyle gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüştü, onlara çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, bugüne kadar 500'ü aşkın metruk yapının yıkımının gerçekleştirildiğini, bundan sonra da vatandaşların huzuru için önlem almayı sürdüreceklerini belirtti.

İlçede olumsuz görüntülerin ortadan kaldırıldığını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Nerede bir şikayet varsa orası için gerekli kararları uygulamaya koyacağız. Son zamanlarda yapılan hizmetler ve sağlanan değişimle huzur ortamına kavuşan Bağlar'ın yeniden olumsuz görüntülerle gündeme gelmesine izin vermeyeceğiz. 45 ayda 500'den fazla metruk yapıyı ortadan kaldırdık. Bu tablo ilçe tarihinde bir ilk. Şimdi de acil durum oluşturan yapılar için hızlı kararlar aldık. Halkımız müsterih olsun. Nerede ihtiyaç ve talep varsa gereğini yapacağız. Bağlar'ın huzurunu kimse bozamayacak."

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