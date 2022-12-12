Diyarbakır'da 20 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da 20 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

AA

Diyarbakır'da 20 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 20 metruk yapının yıkımı yapıldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta bulunan harabe yapıların yıkımı iş makineleriyle gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüştü, onlara çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, bugüne kadar 500'ü aşkın metruk yapının yıkımının gerçekleştirildiğini, bundan sonra da vatandaşların huzuru için önlem almayı sürdüreceklerini belirtti.

İlçede olumsuz görüntülerin ortadan kaldırıldığını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Nerede bir şikayet varsa orası için gerekli kararları uygulamaya koyacağız. Son zamanlarda yapılan hizmetler ve sağlanan değişimle huzur ortamına kavuşan Bağlar'ın yeniden olumsuz görüntülerle gündeme gelmesine izin vermeyeceğiz. 45 ayda 500'den fazla metruk yapıyı ortadan kaldırdık. Bu tablo ilçe tarihinde bir ilk. Şimdi de acil durum oluşturan yapılar için hızlı kararlar aldık. Halkımız müsterih olsun. Nerede ihtiyaç ve talep varsa gereğini yapacağız. Bağlar'ın huzurunu kimse bozamayacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) HAVA BASILAN KAMYON LASTİĞİNİN PATLAYIP, LASTİKÇİNİN FIRLADIĞI AN KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVA BASILAN KAMYON LASTİĞİNİN PATLAYIP, ...
Hava basılan kamyon lastiğinin patlayıp, lastikçinin fırladığı an kamerada
YEREL HABERLER Hava basılan kamyon lastiğinin patlayıp, lastikçinin ...
(Görüntülü) AVCILARIN GİREMEDİĞİ KAMPÜSTEKİ GÖLET, KUŞLARLA DOLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AVCILARIN GİREMEDİĞİ KAMPÜSTEKİ GÖLET, ...
Avcıların giremediği kampüsteki gölet, kuşlarla doldu 
YEREL HABERLER Avcıların giremediği kampüsteki gölet, kuşlarla ...
Diyarbakır´ın tarihi kilisesi Mezopotamya´nın `koku´ sergisine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Diyarbakır´ın tarihi kilisesi Mezopotamya´nın `koku´ ...
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA İZİNSİZ AÇIKLAMADA GÖZALTI GERGİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA İZİNSİZ AÇIKLAMADA GÖZALTI ...
Diyarbakır´da izinsiz açıklamada gözaltı gerginliği
YEREL HABERLER Diyarbakır´da izinsiz açıklamada gözaltı gerginliği
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ROBOTİK YÜRÜME CİHAZIYLA 1500 HASTANIN YÜZDE 90?I SAĞLIĞINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ROBOTİK YÜRÜME ...
(Görüntülü) EV VE TIR&#039;DA ELE GEÇİRİLEN 33 KİLO UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EV VE TIR'DA ELE GEÇİRİLEN 33 KİLO ...
Ev ve TIR´da ele geçirilen 33 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ev ve TIR´da ele geçirilen 33 kilo uyuşturucuya 2 ...
Diyarbakır´da robotik yürüme cihazıyla 1500 hastanın yüzde 90´ı sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Diyarbakır´da robotik yürüme cihazıyla 1500 hastanın ...
(Görüntülü) OTOBÜSE EMANET VERİLEN TENEKEDEKİ KATI YAĞLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOBÜSE EMANET VERİLEN TENEKEDEKİ KATI ...
Bağlar Belediyesi bu yıl 2 bin 300 çocuğa giysi desteği sundu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi bu yıl 2 bin 300 çocuğa giysi ...
Diyarbakır'da 33 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 33 kilo 350 gram uyuşturucu ele ...
Diyarbakır'da iki yağ tenekesinde 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki yağ tenekesinde 6 kilo 985 gram ...
Diyarbakır'da 5 okulda "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 5 okulda "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve ...
Otobüse emanet verilen tenekedeki katı yağlardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otobüse emanet verilen tenekedeki katı yağlardan ...
Diyarbakır'da kontakt lens temizleme solüsyonu üreten firma yurt dışına açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kontakt lens temizleme solüsyonu üreten ...
(Görüntülü) 3 İLDE PONZİ YÖNTEMİ İLE YASA DIŞI BAHİS DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 İLDE PONZİ YÖNTEMİ İLE YASA DIŞI BAHİS ...
Bağlar Belediyesi, 9 ayda geri dönüşüme 85 ton kullanılmış giysi kazandırdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, 9 ayda geri dönüşüme 85 ton ...
3 ilde Ponzi yöntemi ile yasa dışı bahis dolandırıcılığı operasyonu
YEREL HABERLER 3 ilde Ponzi yöntemi ile yasa dışı bahis ...
Diyarbakır merkezli "Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli "Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı ...
(Görüntülü) - 7&#039;NCİ KATTAKİ EVİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 91 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - 7'NCİ KATTAKİ EVİN PENCERESİNDEN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.