Ergani ve Silvan'da katı atık aktarma istasyonu tamamlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Projesi kapsamında Ergani ve Silvan'da yapımı süren katı atık aktarma istasyonu ile ilgili yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EKAY Projesinin 2. etabı kapsamında tüm ilçelerde vahşi çöp depolama alanından kaynaklı kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla aktarma istasyonları inşa ediyor.

Ergani ve Silvan'da başlatılan katı atık aktarma istasyonu çalışmalarında sona gelindi.

Aktarma istasyonu tamamlandığında çevredeki ilçelerin de katı atıkları toplanarak EKAY'a taşınacak.

Bismil'de de katı atık aktarma istasyonu kurulmasına yönelik çalımalar sürerken, tüm ilçelerdeki vahşi depolamaya son verilecek.

Rehabilite çalışmalarıyla çöp sızıntı sularının içme ve kullanma sularına karışmasının engellenmesi, vahşi depolama ile ilçelerdeki kötü hava, istenmeyen kokular, haşere ve sineklerden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması planlanıyor.

Aktarma istasyonlarının faaliyete geçmesiyle 24 saat esasıyla atıklar Karacadağ'daki EKAY tesisine taşınarak, metan gazından elde edilen enerji miktarının artırılması hedefleniyor.





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