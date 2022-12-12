Çınar'ın Pembeviran Mahallesinde içme suyu sorunu çözüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmayla Çınar ilçesinin Pembeviran Mahallesi'ne 24 saat kesintisiz içme suyu sağlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu çözmeye devam ediyor.
Ekipler, Çınar'ın Pembeviran Mahallesi'nde 180 metre derinlikte sondaj kuyusu açarak, su sorununu çözüme kavuşturdu.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, kentin her noktasına içme suyu ulaştırmak için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını belirtti.
Kırsal mahallelerde yürütülen sondaj kuyusu çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Tutşi, "Su tasarruflu kullanılmalı, boşa harcanmamalı, bahçe sulamada kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.