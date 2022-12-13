Diyarbakır'da çocuklar için sinema ve tiyatro etkinliği

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çocuklar sinema ve tiyatro etkinliği düzenlendi.



Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince tiyatro ve sinemaya hiç gitmemiş çocuklar için ücretsiz geleneksel tiyatro ve sinema şenliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 ay sürecek geleneksel etkinliklerin başladığını belirtti.

İlçede dezavantajlı çocukları tiyatro ve sinema ile buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Etkinlikler Palyaçonun Maceraları oyunuyla başladı. Mayıs ayına kadar sürecek şenliğimizde öğrencilerimiz için her hafta tiyatro ve sinema gösterimlerimiz olacak. Geçen sene de düzenlediğimiz şenliklerden mutlu olarak ayrılan öğrencilerimiz ve velilerimiz olmuştu. Bu nedenle bu mutluluklarına bu yıl da ortak olmak amacıyla bu şenliğimizi geleneksel hale getirmek istedik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.